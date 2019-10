Missione europea per il Milan. Questa sera scout rossoneri seguiranno con grande attenzione la partita tra i padroni di casa del Rennes e i romeni del Cluj valida per il girone E dell'Europa League. Fari puntati principalmente su Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 che tanto bene sta impressionando con la maglia rossonera del club bretone.



COSTI E POSSIBILITA' - A dispetto dei soli 16 anni, Camavinga spicca per personalità e intelligenza tattica. Il tecnico del Rennes, Julien Stéphan, gli ha affidato il ruolo di regista e lui sta rispondendo con prestazioni all'altezza. Il Milan lo segue da diversi mesi, vuole capire quali siano i margini di crescita di uno dei talenti più interessanti del campionato francese. La valutazione è già superiore ai 20 milioni, tra i club interessati c'è anche il Real Madrid. Moncada e la sua squadra di osservatori presto faranno il punto con Boban e Maldini per capire se provare a intavolare una trattativa con il Rennes in vista della prossima stagione.