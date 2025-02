Milan su Piton: missione in Brasile per il terzino mancino del Vasco da Gama

Redazione Calciomercato

Il Milan ha deciso: una svolta a sinistra è necessaria, al di là di quello che sarà l’esito della trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino francese ha giocato tanto in questa stagione, anche quando non era nelle migliori condizioni possibili, perché in rosa manca un’alternativa di livello ( Filippo Terracciano è stato adattato in quel ruolo senza grandi risultati).

Mancino elegante e buona progressione palla al piede, questi i migliori colpi del suo repertorio. Tra i suoi punti di forza ci sono anche il cross, la velocità e una personalità importante per un giocatore ancora relativamente giovane. Con un assegno da 9 milioni di euro il Vasco da Gama darebbe il via libera alla cessione di uno dei giocatori più rappresentativi della propria rosa.

che può fare la differenza: nato vicino San Paolo nel 2000,grazie ai bisnonni di origini venete. Ed era già stato pre-convocato da Roberto Mancini per l’Italia nel 2023 prima delle Final Four di Nations League. Per un Milan che ha evidenti problemi di liste, puntare su un giocatore italiano per la corsia mancina può essere sicuramente una buona idea.