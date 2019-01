Centrocampista elegante, testa alta e visione, lanci e passaggi precisi., tanto da scomodare paragoni importanti come quello con Pirlo. Un po' per il look, un po' per lo stesso esordio da minorenne con la maglia delle rondinelle. Mezza serie A ha chiesto informazioni al Presidente Cellino,Nel pirotecnico pareggio tra Brescia e Spezia, finita 4-4, Tonali ha segnato il primo gol dei lombardi al 24'.Impressionati dalla lettura del gioco, abile con entrambi i piedi e con una innata personalità. Leonardo sa che il ragazzo tifa Milan sin da bambino e sogna di essere allenato da Gattuso,La prima rivale nella corsa a Tonali per il Milan è la Roma di Monchiche giàCellino vuole aspettare la prossima estate, il prezzo del cartellino è lievitato a più di 30 milioni di euro, vuole ascoltare anche gli argomenti dI Juve e Inter.Ma attenzione al Milan, che sta studiando la strategia e ieri era in missione al Rigamonti:GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su