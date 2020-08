Nuovo capitolo dell'indagine della Procura di Milano in merito a Yonghong Li, misterioso uomo d'affari cinese che nel 2017 acquistò il Milan dalle mani di Silvio Berlusconi, salvo poi doverlo lasciare al fondo Elliott a causa della scarsa disponibilità economica.



Nel 2018, infatti, mr. Li aveva assicurato sul fatto che le 'risorse personali' fossero 'completamente sane'. Tuttavia la sua holding, la Jie Ande, risultava fallita già da un mese: da qui l'avvio dell'indagine della Procura di Milano su alcuni conti in banche di Hong Kong anche in seguito a un rapporto della Guardia di Finanza che conteneva "tre segnalazioni sospette". Secondo quanto riporta l'Ansa, dopo alcuni contatti tra la Procura e l'autorità cinese di Macao, nei prossimi giorni gli atti arriveranno a Milano per ulteriori indagini.