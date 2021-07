, il Milan torna in campo ancora contro una formazione di Serie C. Questa volta a Milanello arrivadella famiglia Rivetti (proprietaria di Stone Island), guidato da Attilio Tesser.. Il malagueno dovrebbe partire titolare sulla trequarti con Castillejo e Krunic. Gli occhi saranno puntati anche su, i tre - tutti classe '99 - più chiacchierati per quanto riguarda il mercato rossonero in uscita. Si attendono infine indizi, legati alla sua presenza in campo o meno, sul futuro di Caldara. Nella ripresa potrebbe esserci spazio per alcuni giovani della, che hanno fatto molto bene contro la Pro Sesto.: Tatarusanu; Gabbia, Tomori (dal 46' Conti), Romagnoli (dal 46' Caldara), Theo Hernandez (dal 46' Ballo-Touré); Bennacer (dal 46' Robotti), Tonali; Saelemaekers (dal 46' Castillejo), Diaz (dal 46' Hauge), Krunic (dal 46' Maldini); Leao (dal 46' Colombo). All.: Pioli.: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Scarsella, Gerli, Di Paola; Mosti; Marotta, Ogunseye. All.: Tesser.La prima occasione della ripresa è per il Modena, su punizione calciata centrale, facile per TatarusanuTanti cambi per il Milan, esordio per Ballo-Touré.Solito schema su punizione dal limite leggermente decentrata verso destra. Theo calcia di collo esterno e sorprende il portiere gialloblù.Seconda occasione per il Modena: Scarsella colpisce bene di testa, ma la palla esce di poco.Primo tiro in porta del Modena con Marotta (dopo una brutta palla persa da Tonali). Tatarusanu para senza difficoltà.- Time out: i giocatori ne approfittano per dissetarsi.Un ispiratissimo Brahim Diaz imposta, Leao va sul fondo e pennella in mezzo per Krunic che si inserisce e da due passi segna di testa.Brahim Diaz sfiora il 4-0 con una gran giocata.Ancora di testa il terzo gol del Milan, questa volta è Tomori a insaccare il pallone con una grande incornata su cross di Bennacer.Il portoghese appoggia di testa in porta un cross splendido ancora di Brahim Diaz.Subito in vantaggio il Milan, con uno splendido uno due sull'asse Theo-Brahim.- Fischio d'inizio!