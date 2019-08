Vicente Azpitarte, giornalista spagnolo, amico e biografo del centrocampista Luka Modric, ha pubblicato un tweet ambiguo in riferimento al club rossonero. "Milán, destino dorado" ha scritto Azpitarte. Un destino dorato per il Milan dunque (Modric è l'attuale Pallone d'Oro in carica), in attesa di capire se possa nascere o meno una trattativa tra i rossoneri e il Real Madrid.