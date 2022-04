Un paragone importante, un talento in rampa di lancio. Alberto Moleiro continua a essere uno dei profili più interessanti del panorama giovanile spagnolo, un giocatore sul quale ha da tempo messo gli occhi il Milan, che continua a monitorare la sua evoluzione. L'etichetta di nuovo Pedri, che lo accompagna da quando ha fatto il suo esordio con la maglia del Las Palmas (la stessa che ha fatto conoscere al mondo l'attuale numero 16 del Barcellona) non l'ha condizionato più di tanto, anche in questa stagione, nonostante sia un classe 2003, sta trovando continuità. Il bilancio racconta di 27 presenze con 2 gol e 1 assist e una maglia da titolare anche con Pimienta in panchina, che ci ha messo un po' a puntare su di lui.



LA SITUAZIONE - Nel Las Palmas, ancora in corsa per i playoff per salire in Liga (è a -4 dal Ponferradina) gioca da mezzala o da esterno alto, ma per la qualità che ha può giocare in tutte le posizioni del centrocampo o dietro a una punta. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, ma nonostante le promesse invernali, non è arrivato il passaggio da professionista con ritocco e prolungamento. Per questo potrebbe partire in estate. Soprattutto se la squadra delle Canarie non farà il salto di categoria.