Da qui a sei giorni si capirà non tutto, ma molto della stagione del. Dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite fra campionato e Champions, i rossoneri sono stati scavalcati in classifica da Inter e Juve, e si ritrovano fanalino di coda nel girone composto da Psg, Borussia Dortmund e Newcastle., dato che i cugini nerazzurri distano tre punti e che la seconda piazza buona per gli ottavi di Champions occupata in coabitazione da BVB e Magpies appena due, maIl passaggio è di quelli fondamentali, e allora, per mostrare sostegno alla squadra e seguire da vicino tutte le operazioni,Tuttavia non sarà solo la presenza nella sfida europea l'obiettivo dell'arrivo in Italia. Il Milan sta lavorando in vista di(sicuramente un terzino, su Miranda del Betis la trattativa è ben avviata, potrebbe essere preso anche un difensore se Kalulu si opererà), ma è probabile che non sia il solo reparto interessato. E poi c'è la questioneI dialoghi con lo svedese da poco ritiratosi dal calcio giocato non sono segreti, anzi:in rossonero con un'altra veste, Pioli sarebbe entusiasta di riaverlo e così tutto il mondo Milan, ma ci sono dei paletti da rispettare. Primo,, vuole avere un ruolo in qualche modo operativo e sentirsi utile nel concreto al progetto. Due,Questo è sicuramente uno dei punti cerchiati in rosso nell'agenda di Cardinale.