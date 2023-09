Resettare e ripartire, perché il calendario non offre il tempo di leccarsi le ferite. E' una domenica durissima per il Milan, ancora frastornato dall'umiliante sconfitta inflittagli dall'Inter, il 5-1 di San Siro è un macigno pesante sulle spalle di Stefano Pioli e dei giocatori, attesi martedì dall'esordio in Champions League contro il Newcastle, una partita complicata e ora ancor più delicata. Tornerà Fikayo Tomori dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il derby e si potrà contare sulla spinta del pubblico di casa, ma a dare ulteriore sostegno alla squadra rossonera ci pensa anche la dirigenza.



A MILANELLO - Questa mattina infatti Geoffrey Moncada, capo dell'area sportiva, era presente a Milanello per assistere all'allenamento odierno della squadra. Un segnale di vicinanza e sostegno a Pioli e giocatori, che fa seguito al primo confronto avuto ieri da Moncada e Giorgio Furlani con la squadra nella pancia di San Siro, negli spogliatoi subito dopo il fischio finale del derby. Compattarsi per fare fronte al momento di difficoltà e rimettersi immediatamente sui giusti binari, il Milan fa quadrato per lasciarsi l'Inter alle spalle e affrontare il Newcastle dell'ex Tonali per partire con il piede giusto in Champions.