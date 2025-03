Milan, Moncada: "Abbiamo parlato con Conceicao, è tutto chiaro. Nuovo ds? Valutiamo chi può aiutarci"

Ilfa visita alal Via del Mare nella 28esima giornata della Serie A 2024/25 e cerca il riscatto dopo le tre sconfitte consecutive contro Torino, Bologna e Lazio, che hanno fortemente compromesso le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League.In mezzo anche il caso del portavoce di, che ha reso ancora più tesa la situazione negli ultimi giorni.A pochi minuti dal calcio d'inizio, il direttore tecnico rossoneroè intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Il mister ha parlato con noi ed era tutto chiaro, fra di noi non ci sono problemi. Lavoriamo ogni giorno insieme e c'è un bel rapporto, sono sempre a Milanello con lui e Ibrahimovic, per noi è tutto chiaro. L'importante ora è pensare alla partita, abbiamo avuto per una volta una settimana di lavoro e abbiamo lavorato bene a Milanello, con calma".

"Penso che nel calcio il ruolo del direttore sportivo è importante. Se c'è una persona che può aiutare il Milan sì, la valutiamo. Ma senza stress. Il ruolo del direttore sportivo è importante".- "E' importante perché abbiamo ancora undici partite. Penso che non sia finita, dobbiamo continuare. Ogni partita è una finale. C’è ancora la Coppa Italia con il derby. Dobbiamo giocare ancora tanto. Non siamo contenti, siamo arrabbiati, stiamo lavorando per tornare ad un buon livello".

- "Siamo qua per vincere. Siamo con il mister, abbiamo totale fiducia in lui e lavoriamo con lui ogni giorno".