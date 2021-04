Il 5 dicembre 2018 in casaè iniziato un processo di rivoluzione, o meglio di ristrutturazione di uno dei reparti più sottovalutati, ma altrettanto importanti, in tutte le società di calcio più importanti: l'area scouting. A Milanello faceva il suo ingressoarrivato dal Monaco e definito da tutti come una sorta di visionario. Ha preso il ruolo di capo-scout ​dato che Elliott ha chiesto a lui (e ad Almstadt) di sviluppare l’area sportiva con lo scouting e le statistiche e tanti sono stati i colpi promossi dall'uomo mercato francese.Nel corso degli ultimi due anni sono infatti state tante le indicazioni e i suggerimenti mirati al duo Maldini e Massara. Fin dall'ok dato a Maldini per il colpo, sono state di Moncada le relazioni finali anche sui colpiche, a fasi alterne, quest'anno si sono rivelate carte vincenti per Pioli, con l'esterno belga addirittura promosso nel ruolo di titolare.E il prossimo obiettivo di Moncada dovrà proprio rappresentare questa tipologia di investimento.da poter buttare nella mischia all'occorrenza, ma pronto a crescere accanto ai titolari rossoneri.al capo scout perché nell'idea del Milan ad oggi,dal Torino. Ed è proprio susu cui Moncada dovrà lavorare. Per un colpo importante da non fallire, ma le premesse sono tutte dalla sua parte.