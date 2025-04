Milan, Moncada esce allo scoperto sul rinnovo di Theo Hernandez: ecco cosa è cambiato nell’ultimo mese

è il dato più allarmante di una stagione che verrà ricordata come la sagra degli errori.. La sconfitta di misura rimediata contro l’Atalanta allontana clamorosamente anche la zona Europa League che potrebbe essere centrata conquistata vincendo la coppa Italia. L’obiettivo è ancora raggiungibile anche se l’Inter, prossima avversaria nella semifinale di ritorno in programma mercoledì 23 aprile, parte nettamente favorita per il passaggio del turno. I giocatori in campo hanno fatto poco per rubare la scena a un Geoffrey Moncada protagonista di alcune importanti dichiarazioni. Una su tutte? Certamente il focus sul futuro di Theo Hernandez.

"A me piace tanto Theo. So che può fare partite come a Udine anche stasera.Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte". Parole e musica firmate Moncada nel pre partita ai microfoni dei colleghi di Dazn.Il segnale che il club rossonero ha lanciato è chiaro: rinnovare il contratto di Theo Hernandez è una priorità della dirigenza. O perlomeno, torna ad esserlo. Perché tra le righe si intuisce che qualcosa non sia andato nel verso giusto in questa trattativa che si trascina da diversi mesi. Il Milan a gennaio aveva deciso di stoppare i discorsi con l’agente Quilon proprio a una curva dall’intesa verbale, probabilmente tentato dalle offerte arrivate dal mercato.

Anche nell’ultimo periodo Theo Hernandez ha lanciato segnali indiretti al Milan decisamente importanti:e.. Solo una proposta davvero importante da un club di primissima fascia ( Real Madrid e pochi altri) potrebbero fargli cambiare idea. Memorizzata la volontà del giocatore, Moncada ha riattivato i contatti perché il club non può permettersi di perdere giocatore a zero nell’estate del 2026. Tra parte fissa e bonus l’ex Real Madrid guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, la nuova proposta non arriverà ai 7 richiesti. Internamente il club sta studiando l’offerta che ritiene giusta considerando i tanti punti di questa trattativa: scadenza vicina, prestazioni altalenanti, valore sul mercato. E quel “non siamo così lontani” regala sicuramente più fiducia ai tanti tifosi rossoneri che sperano di vedere il francese a San Siro per tanti anni ancora.