Milan, Moncada: "Il futuro di Conceicao non dipende da stasera. Idee chiare per la prossima stagione"

AC Milan via Getty Images

Ilaffronta ilallo Stadio Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia, l'occasione per vincere il secondo trofeo della stagione e blindare la qualificazione alla prossima Europa League.Prima del fischio d'inizio della gara, il direttore tecnico rossoneroè intervenuto ai microfoni di SportMediaset: le sue dichiarazioni.- "Il Milan non è favorito, ma deve vincere. Abbiamo fatto un grande lavoro per arrivare fin qui,. Non c'è altra opzione per noi, solo la vittoria".- "Non dipende da stasera. Abbiamo massimo fiducia in lui, è un grande lavoratore. Lavoro ogni giorno con lui e Zlatan (Ibrahimovic, ndr), lui sa vincere questo tipo di partite. E' molto forte su questo".

- "Stiamo lavorando, veramente. Stasera pensiamo alla partita. A fine stagione sarà tutto più chiaro".- "E' la coppa. La coppa è molto diversa dal campionato. In campionato abbiamo sbagliato partite, perso punti contro le più piccole. Stiamo lavorando forte, abbiamo le idee chiare per tornare l’anno prossimo".