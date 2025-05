Milan, Moncada: "Il futuro di Conceicao non dipende dalla Coppa. Sappiamo cosa serve per tornare al top"

AC Milan via Getty Images

Il direttore tecnico del, ha parlato a Dazn nel prepartita della gara che vedrà i rossoneri affrontare il Genoa. Importante la risposta sul futuro di Sergio Conceicao che non dipenderà dalla vittoria o meno della Coppa Italia."Stasera è importante, in una piazza difficile su un campo difficile. Sarà una buona partita per preparare la finale""L'anno scorso con Olivier (Giroud ndr.) in porta è stata una grande partita, è stato bello vincerla""Per tornare a quel livello dobbiamo sempre lavorare. Conosciamo più o meno il nostro bisogno, sappiamo già le cose che dovremo fare per migliorare"

"Abbiamo fiducia con lui, ha portato la mentalità giusta è un gran lavoratore. Non è la Coppa Italia oppure no, abbiamo fiducia in lui"."Venerdì giochiamo una partita importantissima e gioca Loftus Cheek. Dobbiamo vedere una partita giocata da Ruben, è importante"