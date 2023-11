Il Milan si prepara a scendere in campo contro l'Udinese. A pochi minuti dal match, direttore dell'area sportiva rossonera Goeffrey Moncada ha parlato ai microfoni di Sky:



IL GRUPPO - "Abbiamo visto un gruppo concentrato che lavora tanto. Gli piace essere insieme: hanno la stessa cultura e mentalità. Sanno cosa dobbiamo fare: vogliamo vincere".



JOVIC - "Gli attaccanti devono fare gol, devono giocare e avere minuti. Oggi gioca, ha il suo momento: ha fame e voglia di lavorare ma non ha giocato titolare. Ha opportunità di fare bene. Gioca con Olivier Giroud e insieme possono fare cose interessanti. Lavoriamo per lui".



SERVE UN DIFENSORE - "Lavoriamo insieme con il mister per trovare i giocatori di cui abbiamo bisogno. Ora in novembre è difficile trovare qualcuno e dobbiamo aspettare un po'. Ma abbiamo le idee chiare e sappiamo la strategia: preferisco lavorare con pazienza".