Le parole le porta via il vento, meglio lasciare che siano i fatti a parlare. Potrebbe essere lo slogan della filosofia professionale di. Silenzio e lavoro, concetto che ben si sposa con lo status di eremita digitale: non ha profili social, se non la sua pagina Linkedin dove campeggia in evidenza il suo incarico: "", quello il ruolo che Singer ed Elliott gli affidarono nel 2018, convinti dal lavoro svolto dal francese in patria, prima da 'freelance' e poi da responsabile degli osservatori del Monaco. Presto, però, Moncada dovrà mettere mano al proprio profilo Linkedin per un aggiornamento. E non di poco conto:- La silenziosa scalata del 37enne è compiuta, perché il Milan (che a febbraio ha trovato l'accordo per il rinnovo del suo contratto) lo ha nominato come. Lo si evince dai documenti depositati in Camera di Commercio il 17 agosto 2023 ed evidenziati dall'avvocato Felice Raimondo sul proprio blog. Si tratta dele al seguente allontanamento, e la nomina del nativo di Saint-Tropez (arrivata il 20 luglio) fa seguito a quella dicome nuovo direttore sportivo (5 luglio). Un aggiornamento sostanziale, perché da responsabile dell'area scouting ora Moncada si porta sul: il classe '86 diventa quindi il(compreso ogni direttore sportivo, direttore tecnico o capo allenatore) e dovrà gestire ogni altro progetto affidatogli dalla società, nonché adempiere le direttive che gli saranno impartite e svolgere le mansioni che gli saranno assegnate dall'amministratore delegato.- Dalle analisi dei video alle prime intuizioni da osservatore 'libero' - la segnalazione più celebre inevitabilmente quella di, notato a 12 anni (ai tempi del Bondy) da Moncada con il mentore Marc Westerloppe e poi approdato al Monaco prima del trasferimento monstre (180 milioni di euro) al PSG - alla guida dello scouting del Monaco e di quello del Milan, dove quelle ribattezzate come 'moncadate' hanno contribuito in maniera decisiva alla conquista del 19esimo scudetto (, fino a mettere lo zampino su). Un lungo cammino che ora lo ha portato di fronte a una nuova sfida, un nuovo ruolo, nuovi poteri e nuovi compiti di responsabilità al Milan., portando avanti la filosofia di ricerca dei giocatori che ha contribuito al rilancio del Diavolo negli ultimi cinque anni, affiancandola al cosiddetto metodo, l'utilizzato già all'estero (Brentford, Tolosa e Midtjylland per esempio) e importato in Italia da Gerry Cardinale impiegato per analizzare e incrociare i dati degli atleti (statistiche, caratteristiche fisiche e possibilità di adattamento a contesto tattico e ambientale). Parafrasando una celebre canzone di, Moncada è "" perché, come raccontava in un'intervista a The Athletic nel 2020 - una delle rare dichiarazioni pubbliche -, nella sua idea lo scouting non si limita all'osservazione delle partite o all'analisi dei dati. "Dobbiamo avere tutte le informazioni: la situazione del contratto, com'è la famiglia,. Alla fine abbiamo un rapporto completo con tutte le informazioni e le statistiche" raccontava il nativo di Saint-Tropez, uno spaccato che ben descrive il suo modus operandi.- Un metodo che ben si sposa con le idee del nuovo Milan. "Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere., perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta", ha sottolineatoalla vigilia dell'esordio in campionato a Bologna. Conferma di come l'avventura in rossonero sia entrata in una seconda fase. Da Elliott a RedBird il percorso di risollevamento dei conti è stato ultimato, ora il consolidamento passa da investimenti anche importanti per giocatori che rientrino nei parametri fissati per il mercato: profili di livello, funzionali alle idee di gioco, futuribili. Una linea che l'anno scorso ha portato all'ingaggio die che quest'anno ha regalato nove rinforzi a Pioli (), accarezzando la possibilità di portare un decimo colpo a Milano (si vedano le valutazioni sucome centravanti in alternativa a Giroud: acquisti che possano portare benefici sul campo e che possano in futuro diventare occasioni anche in uscita. Perché il player trading resta un aspetto fondamentale per il calcio e l'affaredimostra come anche un sacrificio molto sofferto dall'ambiente possa tramutarsi nel giusto carburante per alimentare il progetto.@Albri_Fede90