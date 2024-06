Milan, Moncada pensa a un ex Spezia per la difesa

55 minuti fa

L’idea del Milan è quella di trovare opportunità sul mercato che possano migliorare una rosa considerata già competitiva per lottare per il vertice. Il focus si sposterà più avanti sulla difesa: a Moncada piace sempre molto l’ex Spezia Kiwior. Il centrale polacco parlerà presto con l’Arsenal per capire quali sono i piani per la prossima stagione.