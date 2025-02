Milan, Moncada: "Rinnovi? Non possiamo perdere i giocatori a zero, mai! Pulisic e Reijnders molto vicini"

Il direttore tecnico del, Geoffrey, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro ile valida per il recupero della gara rinviata lo scorso 26 ottobre nei giorni in cui il capoluogo emiliano fu colpito dall'alluvione che toccò gran parte dell'Emilia Romagna.- "Questa è un'altra finale. Abbiamo sbagliato la prima contro il Torino e ora ce n'è un'altra. Rispettiamo il Bologna, ma questa sarà una bella battaglia e sarà fondamentale per il 4° posto"."Essere positivi è importante in questo momento. Siamo in difficoltà è chiaro, ma dobbiamo essere positivi. Conosco questi giocatori, abbiamo un margine di crescita ancora importante. È più un aspetto mentale"

"Abbiamo lavorato bene grazie alla società, abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori. L’importante è avere il controllo sul giocatore, non possiamo perderli in scadenza, mai. Lavoriamo tanto, e mi sembra che i giocatori sono molto contenti di rimanere con noi".- "Se siamo a buon punto per loro? Si siamo molto vicini".- "Si il discorso del "controllo" vale anche per loro"