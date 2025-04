AC Milan via Getty Images

I rossoneri di Sergio Conceicao affrontano a San Siro l'Atalanta nella 33esima giornata di Serie A, un match cruciale che mette in palio punti preziosi per le speranze di rimonta europea del Diavolo e per le ambizioni Champions dell'Atalanta.Prima del calcio d'inizio, il direttore tecnico del Milanè intervenuto a DAZN e ha toccato vari temi, dal campo al futuro di- "A me il Milan a Udinese è piaciuto tantissimo. Il 3-4-3 è il modulo giusto? Conceicao ci ha lavorato per un mese, abbiamo i giocatori per fare questo modulo: Pavlovic, due terzini molto offensivi, Fofana che può coprire, Walker può fare il terzo centrale...".

- "A me piace tanto Theo. So che può fare una partita come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte".- "Tiene bene la palla e gioca. Non è tanto un 9, ma lascia Pulisic e Leao liberi di trovare più la profondità. C'è Abraham, c'è Gimenez, c'è Camarda: abbiamo tante opzioni".- "Sono contento per Saelemaekers. Lo conoscevo già dall'Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma, tra lui e Abraham, sono due prestiti diversi: dobbiamo parlarne come due prestiti diversi".

