Milan, Moncada: 'Terracciano jolly in difesa, siamo contenti. Seguiamo Brassier, la verità su Krunic'

Redazione CM

Geoffrey Moncada, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della partita con l'Empoli: "E' un buon momento, è importante essere tornati alla vittoria. Abbiamo l'energia dei giovani, abbiamo Ibrahimovic che aiuta tanto. Lavoriamo tanto tutti".



IBRAHIMOVIC - "Conosce tanti club e tanti giocatori, e ha vinto tanto. Possiamo imparare da lui, è un ragazzo intelligente, serie e un grande lavoratore".



TERRACCIANO - "E' un giocatore che seguiamo da due anni, è un jolly della difesa: può giocare terzino destro, sinistro, anche mezzala. E' un profilo interessante che ha giocato tanto, ha un bel fisico, siamo contenti".



JOVIC E IL COLPO IN ATTACCO - "Abbiamo Giroud e Jovic, sono i nostri due numeri 9. Stanno facendo bene, stanno segnando. Non possiamo cercare sempre giocatori sul mercato, abbiamo loro e dobbiamo sfruttarli".



BRASSIER - "E' un ragazzo che seguo da tanti anni, lo conosco da cinque anni. E' un giocatore interessante sulla nostra shortlist, ma non abbiamo accordo né con lui né con il Brest".



KRUNIC - "Ha un contratto con noi, è un giocatore del Milan. Non abbiamo l'offerta giusta, se non arriva l'offerta giusta non parte".