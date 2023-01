Non utilizza i social: niente Facebook, niente Instagram, niente Twitter, l’unico profilo aperto è quello su Linkedin. Partite su partite divorate, relazioni, studio e idee. Geoffrey Moncada al Milan ha portato competenza e metodo, unione e condivisione di un progetto che ben si sposa con la filosofia prima di Elliott e ora di Red Bird: cercare i giovani talenti che possano diventare i campioni di domani. C’è la sua firma sugli arrivi di Ismael Bennacer e Theo Hernandez oltre la meravigliosa intuizione Kalulu, arrivato in rossonero dal Lione con il solo premio di valorizzazione da 300 mila euro.



VOGLIA DI MILAN- Moncada ha 35 anni ma vive questa professione da tanto tempo. Dal 2006 al 2012 ha viaggiato molto creando tantissimi contenuti sui profili dei giocatori. Un talento alla ricerca di talenti. Il primo club a credere nelle qualità di Geoffrey è stato il Monaco dove ha fatto tutta la gavetta fino al 2016 quando viene promosso al ruolo di responsabile dell’area scouting. E proprio questo legame non si è mai sciolto perché proprio il club del Principato lo sta tentando da diverse settimane con proposte davvero allettanti. Ma, allo stato attuale, Moncada sta valutando seriamente solo quella del Milan che gli ha offerto il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo luglio. La trattativa è in fase avanzata e c’è grande armonia tra le parti. Le basi sono state messe, ora bisogna portare avanti il progetto con Moncada sempre più centrale anche con Red Bird.