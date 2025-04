Milan, Moncada vota per il rinnovo di Jovic: ecco di chi sarà la decisione finale

Luka Jovic ha coronato i sogni che aveva da bambino: vestire le maglie di Real Madrid e Milan. Per il secondo deve dire grazie a Geoffrey Moncada oltre che alla sue qualità. Fu proprio il dirigente francese a portare avanti la trattativa lampo con Fali Ramadani nell’estate del 2023. Una scommessa vinta considerando che l’attaccante serbo è arrivato in rossonero a parametro zero e, soprattutto nella prima stagione, ha spesso tolto le castagne dal fuoco alla squadra nei momenti di difficoltà.



FIDUCIA CONFERMATA - Il Milan, nelle ultime due stagioni, ha deciso di affidarsi a un team di lavoro dove ogni decisione viene presa dopo una votazione interna che vede coinvolte tutte le figure dirigenziali. E questa linea proseguirà anche nel prossimo futuro stando a quanto annunciato da Giorgio Furlani. Sul dossier Luka Jovic, il cui contratto scadrà al termine della stagione, Geoffrey Moncada voterà per il rinnovo: il club rossonero può esercitare la clausola per prolungare automaticamente il contratto per un’altra stagione entro la prima metà del mese di luglio.

il Milan ha deciso di rimandare ogni scelta sul mercato a dopo Pasqua, periodo centrale per la scelte del nuovo direttore sportivo.L’attaccante serbo ha richieste in Turchia da parte di Trabzonspor e Besiktas ma ha dato priorità assoluta al Milan. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui