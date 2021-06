Vincenzo Montella, allenatore ex Milan, parla di Gigio Donnarumma, prossimo portiere del Paris Saint-Germain, e dell'incontro col padre ai tempi rossoneri: "Ero con mio padre in un ristorante vicino a casa sia, un amico comune ci portò dal padre e ci conoscemmo un po' più a fondo. Ci fu uno scambio di esperienze e conoscenze. Lo feci rinnovare io? Sì, volte si danno poteri agli allenatori che non hanno".