Milan, col Monza la prima della nuova maglia ma in 10 la indosseranno una sola volta: chi sono, con loro sarà addio

hanno svelato ufficialmente il nuovounendo tradizione e innovazione in una maglia che rende omaggio alle origini leggendarie del club. Il design, audace e suggestivo, si ispira a uno dei simboli più iconici della storia milanista: il Diavolo, incarnazione dello spirito combattivo voluto dal fondatore. Era il 1899 quando Kilpin descriveva così la sua visione per il Milan: “I nostri colori saranno”. Queste parole, scolpite nella memoria collettiva dei tifosi, continuano a ispirare il club oltre 125 anni dopo.

Il nuovo kit celebra proprio questo spirito, traducendo visivamente il concetto di “squadra di diavoli” attraverso elementi grafici intensi e carichi di significato. Il design della maglia per la prossima stagione conserva learricchendole con un audacehe le attraversa in verticale, simboleggiandoche da sempre definiscono lo spirito del Milan. A impreziosire ulteriormente il look, uno stemma interamente rosso fuoco, dal forte impatto visivo, completamente inedito, che rappresenta una rivisitazione moderna della tradizione.

dove dovrebbe partire dal primo minuto. L'ex enfant prodige del calcio portoghesee farà ritorno alil club rossonero non sembra intenzionato a esercitare l'opzione d'acquisto dalper 5 milioni di euro ma l'ultima parola sarà riservata al nuovo direttore sportivo IgliValigie pronte anche perche però non potranno essere svenduti.Prossimi al cambio di maglia anche(riscatto complicato),(in scadenza)

L'annuncio di Igli Tare arriverà tra lunedì e martedì della prossima settimana e poi. I tre, per motivi diversi, sonoin vista della prossima stagione. Tanto lavoro da fare e diversi casi complicati, l'inizio di avventura in rossonero per il dirigente albanese sarà in salita.