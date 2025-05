Milan-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Calcio d'inizio fissato per sabato 24 maggio, a partire dalle ore 20.45.

Partita: Milan-Monza

Data: sabato 24 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

è una sfida valevole per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A.Sfida che non ha più nulla da dire per le sorti delle due squadre coinvolte: ildi Sergio Conceicao è ormai fuori da ogni competizione europea, mentre ildi Alessandro Nesta è ormai da settimane aritmeticamente retrocesso in Serie B.

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Pulisic, Leao; Jovic. All: Conceicao.Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Balde. All. Nesta.Senza Gimenez, squalificato, toccherà a Jovic agire da numero noove, sebbene siano aperte le candidature sia di Abraham che di Camarda. In mezzo al campo titolare Reijnders, con Leao e Pulisic sulla trequarti. Out l’infortunato Theo Hernandez, sostituito da Jimenez con Musah che agirà sulla destra.

Nel Monza, invece, sono ko D'Ambrosio, Forson, Gagliardini, Ganvoula, Izzo e Pessina. Kevin Zeroli - di proprietà del Milan - può cominciare dal primo minuto, mentre in attacco ci saranno Caprari e Keita Balde.La sfida Milan-Monza sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match Milan-Monza sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La telecronaca di Milan-Monza è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Dario Marcolin su DAZN.