Uno era un Povero Diavolo, l’altro era il cugino di campagna., era un altro calcio.- escludendo quindi Coppa Italia e amichevoli varie -3.: era la prima volta nella storia, una macchia da cancellare in fretta., chiusi tutti tra il 4° e il 5° posto, con clamorose promozioni in A sfiorate in un paio di occasioni.- giornata di sole, spalti gremiti ai limiti della capienza, come si scriveva nelle cronache dell’epoca -. E’ la penultima giornata del girone di andata, a bordo campo c’è la neve, quelli del Monza hanno numeri all’americana, giganteschi.- che nel servizio per 90° Minuto viene chiamato “Altobelli” e raddoppio di Battistini, con un perfetto diagonale. La supremazia rossonera è netta: in quella squadra - allenata da Giacomini - ci sonoe una pattuglia di eccellenti giocatori da Serie A (Aldo Maldera, Buriani, Novellino, De Vecchi, Antonelli).sul quale ha già messo gli occhi il vicepresidente del Milan Gianni Rivera (invece il ragazzo andrà alla Fiorentina insieme all’altro giovane talento, Daniele Massaro). Siparietto in sala stampa: Lamberto Giorgis, allenatore del Monza, racconta che “i miei hanno dominato per un’ora”, ma viene smentito quasi a pernacchie dai cronisti.sulle inseguitrici, il Monza invece non si schioda dall’ultimo posto.. E’ la vittoria che certifica la promozione in Serie A, ma non è una giornata di festa., dei 9.000 abbonati ce ne sono poco più di 7.000 e a pagare il biglietto si sono presentati in 8.000. Totale: 15.000 spettatori edella “Fossa dei Leoni” e delle “Brigate Rossonere”, che hanno lasciato la Curva Sud vuota.. La contestazione è rivolta verso la dirigenza (il presidente Morazzoni e il vice Rivera), colpevoli di presentarsi in A senza i rinforzi adeguati (l’unico arrivo annunciato è quello della mezzala Adelio Moro) e con un allenatore già liquidato: Giacomini infatti alla fine della partita non va nemmeno alla cena ufficiale organizzata per festeggiare il ritorno in A.alla fine di una stagione storta, con il cambio di tre allenatori - Sergio Carpanesi, Lamberto Giorgis e per ultimo Franco Fontana - che non sono stati capaci di staccarsi dall’ultimo posto., grazie ai gol di un giovane talento preso dal settore giovanile rossonero: Giuseppe Galluzzo, capocannoniere del girone con 19 reti., Pradella accorcia per i brianzoli, poi Pasinato e Serena per la quaterna.- è in testa da solo, mentre il Monza è ultimo.. Classifica: Milan prima a +2 sulla Lazio, Monza penultimo. Alla fine: Milan promosso in carrozza, Monza salvo e addirittura capace di arpionare il 7° posto grazie ad un finale strepitoso: una sola sconfitta nelle ultime 13 partite. Il Milan torna su (tre anni dopo arriverà Berlusconi e sarà leggenda), il Monza resisterà in B ancora qualche stagione e poi farà su e giù dalla C alla B, fino alla doppia promozione in tre anni (2019-2021): da quelle sfide sono passati quarant’anni,