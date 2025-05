Milan-Monza, le pagelle di CM: Joao Felix saluta al meglio, Camarda lotta in un clima surreale. Musah disastroso

Simone Gervasio

: la difficoltà è tutta nel farsi trovare pronto nell'unica occasione in cui si viene chiamati in causa: il portiere francese lo fa sul colpo di testa a botta sicura di Akpa Akpro.schierato da terzino destro in una linea a quattro, fa il suo nella classica partita di fine stagione. Senza infamia e senza lode.secondo goal in campionato per il centrale di Busto Arsizio dopo quello nel derby di andata. Sempre di testa, la specialità della casa.nel primo tempo sorprende tutti con le doti balistiche su calcio piazzato, Pizzignacco gli nega la gioia di un gol già fatto. Grinta e personalità anche in una gara dai contenuti modesti.

disastroso dal punto di vista tecnico, sbaglia anche i tocchi più elementari. Dà la sensazione di essere ai titoli di coda della sua esperienza in rossonero. (dal 46': entra con lo spirito giusto e delizia la scarsa platea con alcune giocate pregevoli)avrebbe da riscattare una stagione ma il tempo è poco e la buona volontà non basta. Ci prova.poco più di un allenamento, gioca al piccolo trotto. Serata particolare, probabilmente l'ultima in rossonero.festeggia il rinnovo del contratto con la prima da titolare in questa stagione. Prestazione tutto sommato positiva. (dal 60'si vede pochissimo)

cuce il gioco con grande determinazione ma non una qualità eccelsa. (dall'85: secondo goal consecutivo, con una gemma su calcio piazzato. Poco prima centra la traversa con un bel colpo di testa. Chiude bene la sua esperienza in rossonero. (dal 79'si muove su tutto il fronte offensivo bello da vedere ma poco concreto. (dal 1'stlotta su ogni pallone, cerca in ogni modo il primo goal in serie A. Appuntamento solo rimandato)All.per il vice di Conceicao era partita vera, accompagna la squadra con grande partecipazione.