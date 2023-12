: si fa trovare pronto con un balzo felino sul rigore in movimento di Colpani.: nel primo tempo gioca molto dentro al campo, quasi da mediano e va più volte vicino al gol. Da terzino, nella ripresa, pensa più alla fase difensiva. Attento.: torna in campo dopo 50 giorni e già di per sé sarebbe una grande notizia. Le risposte date in campo possono rassicurare una squadra in totale emergenza difensiva. (dal 21’ st: ordinato e mai in affanno, fa il suo).: altra grande prestazione da leader per il centrale inglese.: tante buone cose, specie quando entra dentro il campo per attaccare le linee del Monza, ma poi sbaglia diverse scelte importanti.: impone il suo ritmo. Motore (dal 21’ st: altri minuti importanti e di qualità per il centrocampista algerino): Il gol che sblocca la gara, il primo a San Siro, è una perla assoluta: slalom gigante degno gel miglior Tomba. Uomo ovunque, attacca e difende con intensità e qualità.: si sacrifica nel ruolo di braccetto difensivo ma poi alza bandiera bianca per un problema muscolare. (dal 23’ pt: appena 18 minuti impiegati per trovare il gol al suo esordio in serie A. Un sogno a occhi aperti per il difensore serbo): risorsa preziosa dal punto di vista tattico perché sa come allargare le maglie della difesa del Monza. La giocata nel primo tempo, conclusa con un tiro a giro sulla traversa, meritava migliore gloria.: encomiabile sforzo profuso al servizio della squadra. Pericoloso nel primo tempo, altruista nel secondo: l’assist per il gol di Okafor nobilita ancora di più la prestazione del francese.: deve ritrovare condizione e brillantezza. Anche al 40% riesce a mettere la firma sul risultato con l’assist per il gol di Simic . (dal 21’ st: entra benissimo in campo e trova la rete che chiude la partita. Ma poi deve uscire per l’ennesimo problema muscolare): uno dei migliori Milan di questa stagione per gioco e intensità. Nella stessa bilancia però vanno pesati anche i due problemi muscolari che mettono fuori causa due risorse come Pobega e Okafor.: si conferma come uno dei migliori portieri del campionato anche a San Siro: due super parate su Florenzi.: in costante affanno.: perde spesso la marcatura su Giroud.: prova sufficiente. (dal 34’ st Izzo);: troppo timido in fase d’impostazione.: in ombra. (dal 17’ st: recupero super su Theo Hernandez, impegna Maignan dalla distanza): troppo falloso.: fa arrabbiare Palladino che gli aveva chiesto un altro tipo di lavoro. (dall’8’ st: più intraprendente rispetto al compagno di reparto): ci prova in diverse occasioni, volitivo. (dal 17’ st Carboni 6: sa giocare molto bene a calcio e costringe spesso al fallo gli avversari): si accende solo in un’occasione quando serve un bel pallone in area a Colombo nel primo tempo.: si muove poco e non riesce ad entrare in partita. (dall’8’ st Maric 5: vale lo stesso commento per il compagno di reparto): sconfitta pesante e meritata per il suo Monza .