Milan-Monza (domenica 17 dicembre con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata.



IL PUNTO - Dopo la retrocessione dalla Champions all'Europa League, i rossoneri si presentano a questa sfida in terza posizione con 29 punti in classifica, 8 in più dei brianzoli a quota 21. Galliani torna a San Siro contro il "suo" Milan per la prima volta dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi.



LE ULTIME - Pioli deve fare a meno di capitan Calabria (squalificato) oltre agli infortunati Sportiello, Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Thiaw. Il giovane Simic in difesa e il rientrante Bennacer a centrocampo spingono per trovare spazio.

Dall'altra parte Palladino non può contare sugli infortunati Caldirola, Pablo Marì e Caprari oltre al Papu Gomez, squalificato per doping. Al centro dell'attacco gioca Colombo, in prestito proprio dai rossoneri.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Krunic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, D’Ambrosio, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladini.