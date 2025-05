Milan-Monza LIVE le formazioni ufficiali: Conceicao tiene fuori Camarda, chi gioca e chi no

Getty Images

Milan-Monza, 38esima giornata

. I rossoneri sono certi di non partecipare alle prossime competizioni europee (per la prima volta dal 2015/16), i brianzoli sono retrocessi in. La gara dunque ha zero implicazioni per la classifica e si gioca in un ambiente pesante caratterizzato dalla forte contestazione dei tifosi alla squadra di. Calcio d'inizio alle ore 20:45. I precedenti sono a favore dei padroni di casa che vantano 4 vittorie contro i brianzoli, a fronte di 1 ko. Senza, squalificato, tocca acon Jovic. In mezzo al campo titolare, out il terzino. Nel Monza assenti D'Ambrosio, Gagliardini, Izzo e Pessina. Zeroli dal primo minuto con Caprari e Keita Balde.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

(3-4-1-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic; Joao Felix, Jovic. All: Conceicao.(3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Ciurria, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Balde. All. Nesta.