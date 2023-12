La vittoria di Newcastle non è bastata per raggiungere gli ottavi di Champions League, il cammino internazionale delproseguirà in Europa League, la rimonta del St. James' Park ha comunque restituito ai rossoneri entusiasmo chevuole cavalcare anche in campionato. Domani (domenica 17 dicembre) a San Siro arriva ilper il lunch match della 16ª giornata di Serie A, il Diavolo deve rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Atalanta e rilanciarsi, con la possibilità di sfruttare il pareggio della Juventus e Genova per accorciare sui bianconeri. Il Milan deve ancora fare i conti con l'emergenza che attanaglia il reparto difensivo, i dubbi di Pioli in vista della sfida con i brianzoli.- Ad aggravare la situazione della retroguardia, già orfana di Kalulu, Thiaw e Pellegrino, ci pensaa Bergamo. Una squalifica pesante che riporteràsulla fascia destra, la buona notizia per Pioli è. Il danese, che non gioca in una partita ufficiale dallo scorso 25 ottobre (minuti finali contro il PSG in Champions), ha superato i problemi muscolari ed è tornato a lavorare con il gruppo. Complice l'emergenza,, conche può tornare nel suo ruolo naturale di terzino sinistro: si valuterà nelle prossime ore, il piano B è Bartesaghi in fascia con Theo confermato al centro.- A centrocampo, fermato da un affaticamento muscolare, e questo libera un posto accanto a: Bennacer scalpita, maper una maglia dal 1'.confermato in posizione più avanzata a supporto del tridente offensivo. E anche lì non mancano dubbi:dovrebbe essere confermato a sinistra, nonostante i buoni segnali dati da Okafor a Newcastle, a destraè in vantaggio su Chukwueze così come sono in rialzo le quotazioni dirispetto a quelle di Jovic.: Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Pobega; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.@Albri_Fede90