Carolina Morace, allenatore del Milan Femminile, parla a Sky Sport commentando la stagione rossonero: "La Juventus rimane la favorita del campionato, insieme alla Fiorentina. Noi stiamo facendo bene, siamo una squadra nuova, però le giocatrici stanno facendo bene. Si è creato un buon amalgama, siamo un buon gruppo. Sono arrivata mettendo sul piatto le regole per far funzionare una squadra: rispetto dei ruoli, ma anche tra le compagne. Sotto l'aspetto tecnico-tattico abbiamo lavorato molto sui principi di gioco, anche variando il modulo. L'unico neo è che sfruttiamo poco le tante occasioni create. Però non mi preoccupa, perché le nostre attaccanti diventeranno più ciniche con il passare della stagione. Giacinti? E' una giocatrice fortissima, son due anni che vince la classifica dei cannonieri e non è un caso che sia in testa anche quest'anno. Secondo me avrà grandi soddisfazioni al mondiale. Valentina ha delle caratteristiche che non ci sono nel campionato italiano, è velocissima. Milan-Juventus al Franco Ossola? Il Vismara è un ottimo campo, però credo che il calcio femminile abbia bisogno di campi di qualità. All'estero la partecipazione è legato al giocare ad un campo che sia consono"