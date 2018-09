"Io al posto di Gattuso? No, il Milan sta bene con Rino e io sto bene dove sto". Carolina Morace risponde così alla suggestione di passare da guida della squadra rossonera femminile a quella maschile, in crisi di risultati. "Con Rino ci sentiamo spesso, ci confrontiamo. Settimana prossima seguirò i suoi allenamenti", ha aggiunto la prima donna ad allenare una squadra professionista di uomini (la Viterbese nel 1999), convinta che nel calcio femminile ci sia posto per colleghi provenienti da quello maschile a una condizione: "Se non sono i falliti del maschile, ben vengano. Se vengono Mourinho, Gattuso o Conte va benissimo. Allenare le donne non è facile, se hai il nome ma non la competenza le donne ti massacrano subito".