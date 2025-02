Milan, Morata al Galatasaray. Il saluto sui social: "Società incredibile. Grazie a tutti" FOTO

AFP via Getty Images

È durata poco più di sei mesi l’avventura di Alvaro Morata al Milan. L’attaccante spagnolo è arrivato a Istanbul per firmare il suo contratto con il Galatasaray, che lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto fissato a dieci milioni.

IL SALUTO - Morata, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare il Milan e tutte le persone con cui ha condiviso, in questi mesi, la sua esperienza in rossonero: “Grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia. Il Milan è una società incredibile e lo è ancora di più la gente che ci lavora. Grazie a tutti”.

NUMERI - Morata dice addio al Milan dopo 25 partite, sei gol e due assist in tutte le competizioni. Al suo posto i rossoneri hanno presto Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord