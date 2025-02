Milan, Morata come Higuain: dal litigio con Conceiçao ai social, i retroscena dell’addio

GETTY

Il 19 luglio del 2024, attraverso i propri canali ufficiali, il Milan annunciava l’arrivo di Alvaro Morata. Sei mesi dopo, il 2 febbraio 2025 lo stesso attaccante spagnolo saluta il Milan e i suoi tifosi con un rapido saluto pubblicato pubblicato nelle Instagram stories. La fotografia perfetta per una avventura nata con grandi proclami e finita in sordina, quasi con un sentimento di totale indifferenza.La storia di Morata al Milan ricorda tanto quella di Higuain nella stagione 2018/2019 con la difenda che il Pipita arrivava proprio dalla Juventus mentre Alvaro dall’Atletico anche se al bianconero ha legato le migliori stagioni della sua carriera. Entrambi vanno via senza lasciare una traccia significativa: 5 gol in campionato e uno in Champions League - al Real Madrid da ex - ai quali si aggiungono anche un assist in Serie A e uno in Europa per il campione d’Europa in carica.

- Morata al Milan ha provato a fare il leader solo a parole: perfetto nelle conferenze stampa pre e post partita, decisamente meno incisivo nella pratica. La scintilla tra l'attaccante spagnolo e i rossoneri non è mai scoccata definitivamente, Alvaro è stato supportato dalla società ma tante volte si è sentito sopportato dai tifosi. Non è un caso che, da diversi mesi, ha deciso di limitare i post sotto la sezione commenti del suo profilo Instagram. L’ipersensibile Morata non ha gradito le numerose critiche social che gli sono piovute addosso dai tifosi rossoneri. Se con Fonseca il rapporto era buono lo stesso non si può dire con Conceicao. Anzi, possiamo dire che era molto vicino al pessimo. Alvaro ha espresso i proprio dubbi sui metodi, considerati eccessivamente duri, del tecnico portoghese: dal ritiro pre partita alla rigidità delle regole. E non ci riferiamo solo a quelle legate agli allenamenti. Una decina di giorni fa l’ex Atletico Madrid si era sfogato contro Conceição, sono volate parole grosse. Un litigio che ha avuto anche un seguito considerando la sostituzione all’intervallo con alla Dinamo Zagabria. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Non esattamente perché la trattativa con il Galatasaray era in piedi già da diversi giorni. Morata ha voluto andare via e il Milan non è si mai opposto, forse cogliendo la palla al balzo. Storia di un amore nato male e finito peggio.