Getty

Milan, Morata e Leao titolari in Nations League? La decisione

16 minuti fa



In vista delle gare di questa sera valevoli per la Nations League, sono state rese note le formazioni ufficiali delle Nazionali impegnate, che vedono protagonisti anche alcuni interpreti rossoneri: per la Spagna, infatti, c'è dal primo minuto Alvaro Morata. Parte dall'inizio anche Rafael Leao, in cerca di riscatto con il suo Portogallo dopo l'avvio di campionato deludente con il Diavolo.