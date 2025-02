Milan, Morata può partire oggi per Istanbul: i dettagli dell'affare col Galatasaray

Il Milan sta lavorando sull'asse Olanda-Italia-Turchia per definire il cambio in attacco:. Lo spagnolo andrà al Galatasaray dove raggiungerà Victor Osimhen e altri ex giocatori della Serie A, il giocatore del Feyenoord è in arrivo in queste ore a Milano. I rossoneri hanno l'accordo verbale totale con il club turco per il trasferimento di Morata, nelle prossime ore il giocatore volerà in Turchia e verrà messo tutto nero su bianco: l’operazione è stata definita sulla base di un prestito di 18 mesi con riscatto, la cifra finale si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

- L'avventura di Morata con il Milan quindi termina dopo pochi mesi: la scintilla tra l'attaccante spagnolo ee così la società ha deciso di cambiare punta di riferimento. Inoltre, secondo quanto racconta La Repubblica, ci sarebbero stati anche rapporti tesi tra l'ex Juventus e Sergio Conceiçao, poi scoppiati dopo la sostituzione di Zagabria.- L'uscita di Morata sblocca quindi l'arrivo di Santiago Gimenez. Il Milan stava lavorando parallelamente alle due operazioni e anche grazie al lavoro costante dell'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ha chiuso anche l'acquisto dell'attaccante messicano:; con questa proposta hanno convinto il Feyenoord che ha aperto alla cessione. Il giocatore spingeva per andare a Milano e nei giorni precedenti aveva già dato l'ok a un contratto di quattro anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione.

