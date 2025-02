Milan, Morata saluta e lascia il posto a Gimenez: le cifre e l'impatto a bilancio

Ilsta vivendo giorni intensissimi dentro e fuori dal campo. Il club rossonero, che domani affronterà l'Inter nel terzo derby stagionale, è concentrato sul mercato in particolare sull’attacco. Dopo un inizio di stagione senza i risultati sperati,. Lo spagnolo è pronto a. Un avvicendamento nel reparto avanzato che comporta naturalmente conseguenza dal punto di vista economico sul bilancio della società di Cardinale, come spiega nel dettaglio Calcio & Finanza.

L’operazione che porterà Morata a vestire la maglia del Galatasaray è stata strutturata come un. Lo spagnolo era stato acquistato dal Milan per circa 13 milioni di euro e, con un contratto quadriennale, il suo valore netto di bilancio si attesta oggi intorno agli 11,38 milioni, per poi ridursi ulteriormente a circa 6,5 milioni entro giugno 2026. Se il Galatasaray dovesse procedere con il riscatto entro quella scadenza,. Parallelamente, la cessione comporta un consistente risparmio sul fronte stipendi: il Milan infatti non dovrà più onorare, accumulando così un risparmio complessivo di ben, diventando subito uno dei più pagati della rosa insieme a Victor Osimhen.

L’uscita dello spagnolo lascia spazio a un nuovo volto in attacco: Santiago Gimenez. Il giovane messicano, classe 2001, arriva al Milan in seguito ad una lunga trattativa con il Feyenoord e rappresenta una scelta forse più aderente allo stile di gioco voluto da Sergio Conceicao. Durante la scorsa stagione,, con una prestazione particolarmente convincente in Champions League, dove ha contribuito in maniera decisiva al cammino del Feyenoord, realizzando anche una doppietta contro il Bayern Monaco.

Dal punto di vista economico, l’operazione di acquisizione del messicano ha visto il club rossonero impegnarsi per una. Gimenez firmerà un contratto fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno, con un ingaggio netto annuo di 2,5 milioni di euro. Per la stagione in corso, considerando che l’effetto contrattuale si ripercuoterà per soli cinque mesi, il costo lordo dell’ingaggio si attesta intorno a 1,9 milioni di euro; dal 2025/26 in poi, tale cifra salirà a circa 4,63 milioni lordi. Anche l’ammortamento del cartellino, basato sui 32 milioni di euro fissi, inciderà per circa 3,9 milioni nel bilancio 2024/25, per poi aumentare a 9,36 milioni a partire dal 1° luglio 2025, estendendosi fino al 2028. Complessivamente, la spesa complessiva – considerando sia il costo degli stipendi sia l’ammortamento – si aggira intorno ai 5,8 milioni di euro per l’attuale stagione, per poi raggiungere i 14 milioni a partire dal 2025/26.