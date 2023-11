Non segnava da oltre un mese Lorenzo Colombo, che nell'ultima giornata di campionato ha riacceso la luce con una doppietta contro il Verona. Il Monza e Palladino sperano possa trovare continuità di gol e prestazioni, il Milan lo studia da lontano e valuta il suo futuro: i rossoneri infatti non escludono che in estate il classe 2002 possa rientrare dal prestito per rimanere in rosa, molto dipenderà dai piani di mercato della società ma non è un'ipotesi da scartare a prescindere.