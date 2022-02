Una maxi multa di 66mila euro al Milan per aver "corrisposto in forma diretta o indiretta" biglietti a prezzo agevolato a tifosi sottoposti a Daspo a altre misure di prevenzione. Ieri il questore Giuseppe Petronzi ha contestato alla società "la violazione ex at 8 legge 41/2007". In sostanza, un giro di biglietti a tariffa scontata e riservata all'Associazione italiana Milan club, che invece venivano poi rivenduti con la cresta a circa 2mila ultrà, alcuni dei quali sottoposti a Daspo.



Come sottoposto a Daspo, riporta il Corriere della Sera, è il 35enne nome noto della curva rossonera che faceva da collettore dei biglietti. Le indagini della Digos sono partite a settembre e per gli investigatori, diretti da Guido D'Onofrio, era "prassi ricorrente la maggioranza del prezzo nominale del biglietto, variabile in base all'importanza della partita e al singolo acquirente". Da qui la decisione di multare il club rossonero per una sanzione di 66.667 euro. Ora la società potrà pagare o fare ricorso amministrativo. Non risultano ricadute penali.