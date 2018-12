Arrivano buone notizie dall'infermeria per Rino Gattuso e il Milan. Le condizioni di Mateo Musacchio sono buone, l'argentino ha svolto lavoro con il gruppo e anche la partitella finale. Possibile un suo inserimento nella lista dei convocati per la trasferta di Atene contro l'Olympiacos, decisiva per il passaggio del turno in Europa League, mentre sarà sicuramente a disposizione per il prossimo turno di campionato contro il Bologna.



MIGLIORA ROMAGNOLI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, desta particolare ottimismo anche la situazione di Romagnoli. Il capitano sta recuperando dall'infortunio al polpaccio tanto che ha partecipato a tutta la prima parte della seduta, saltando solo la partitella finale. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, l'obiettivo è poterlo avere nella sfida contro il Bologna dell'ex Filippo Inzaghi.