Musacchio ha parlato a Milan Tv a margine della sconfitta contro il Manchester United: ''Abbiamo fatto una gran partita, che abbiamo dominato e questo è importante. Sono contento per Jack Bonaventura, è un rientro importante. Oggi ha giocato dopo tanto tempo e per noi è un grande giocatore. Speriamo che sia una grande stagione, stiamo lavorando tanto per fare una buona annata''.