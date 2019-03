Il difensore del Milan Mateo Musacchio è intervenuto a Sky Sport a due giorni dal derby: "E' una settimana speciale e stiamo lavorando bene, abbiamo avuto una settimana lunga per preparare questa partita. Il derby è una partita diversa da tutte le altre, ci si gioca tanto per la posizione in classifica. Vincere più per la testa o per la classifica? Tutte e due. Sappiamo che dobbiamo vincere. Cosa temo dell'Inter? Non temo nessuno. Arriviamo in situazioni diverse, ma in una partita come il derby non importa come si arriva. Se un girone fa mi sarei immaginato il Milan terzo? Lavoriamo per questo, abbiamo trovato equilibrio in difesa: concedere pochi gol è importantissimo e vogliamo continuare così".