A gennaio, alla notizia dell'arrivo di Simon Kjaer al Milan, qualcuno aveva storto il naso. Le voci sull'ipotesi Todibo avevano fatto sperare i tifosi, che hanno etichettato da subito il danese come un piano B per la difesa. Eppure l'ex Atalanta - dalla sfida di Coppa Italia contro l'Udinese - si è preso subito il posto da titolare, non lasciandolo più. Sempre in campo dal 1' nelle gare in cui era a disposizione: out per acciacchi solo contro Verona e Fiorentina. A farne le spese, complice anche l'ascesa di Matteo Gabbia, è stato Mateo Musacchio.



CONCORRENZA - Una certezza, fino a gennaio. Lo era con Gattuso prima, con Giampaolo poi e infine con Pioli. Dall'arrivo di Kjaer, tuttavia, l'argentino ha disputato solo 106' totali nelle sei gare giocate dal Milan. Un evidente passo indietro nelle gerarchie: la maglia da titolare, ora, va riconquistata e i 'concorrenti' sono addirittura due.



FUTURO IN BILICO - Condizioni che si ripercuotono inevitabilmente anche sul futuro. Il Milan è al lavoro per il riscatto di Kjaer: il danese costa 5 milioni, ha convinto ed è una figura importante anche nello spogliatoio, grazie alla sua esperienza e carisma. Gabbia, dal canto suo, ha rinnovato da poco il suo contratto, mentre per Musacchio la situazione è differente. Secondo quanto risulta, al momento non sono in programma incontri per il prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2021: su di lui è forte l'interesse di club di Liga e di Premier League. E in estate, come mai prima d'ora, può concretizzarsi l'addio...