L'incubo è finito. Mateo Musacchio si è lasciato alle spalle l'infortunio e non vede l'ora di ritrovare il campo. Una sensazione che gli manca, che lo fa sentire vivo, che ha tanta voglia di riprovare.che l'ha obbligato a operarsi a Barcellona, lo scorso 23 giugno,L'ultima presenza ufficiale risale al 22 febbraio, 1-1 in casa della Fiorentina, l'ultimo match da titolare è datato 2 febbraio, l'1-1 interno contro il Verona. Negli ultimi mesi è stato a guardare, ora che è tornato a disposizione vuole dare il suo contributo.Scalare le gerarchie non sarà semplice, ma l'ex Villarreal vuole provarci.Al momento deve rincorrere anche Gabbia e Duarte, le prime alternative alla difesa titolare, rispetto al giovane azzurro e al brasiliano ha però più esperienza, soprattutto dal punto di vista internazionale, per questo è convinto di ritagliarsi il suo spazio.Motivazione alta e voglio di fare bene, senza pensare al futuro. Fino a quando resterà al Milan darà il massimo, farà la sua parte nel tentativo di riportare il club in Champions League e se, dal primo luglio, dovrà iniziare una nuova avventura ci penserà più avanti. Un'ipotesi, al momento, molto probabile:. L'addio a fine stagione è lo scenario più credibile.