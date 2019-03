Mateo Musacchio, difensore del Milan, parla a Milan Tv in vista del derby di domenica sera contro l'Inter: "​Una partita speciale, diversa da tutte le altre. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo, vogliamo regalare ai nostri tifosi, che ci stanno sostenendo tanto, una grande notte. E' vero che noi arriviamo da un momento positivo, ma è una partita speciale e diversa. Sappiamo che sono 3 punti importantissimi, ma non sono solo 3 punti. Abbiamo trovato un equilibrio giusto, concedere pochi gol è importantissimo e dobbiamo continuare su questa strada".



SULLA DIFESA - "In difesa stiamo concedendo pochi gol, ma non siamo solo noi 4 là dietro. E' un lavoro di tutta la squadra, che comincia dagli attaccanti. E' un lavoro di squadra".



SU GATTUSO - "E' un allenatore che lavora tanto, intenso. Ha un rapporto diretto con tutta la squadra. Leonardo e Maldini? E' un onore vederli a Milanello, per noi è importante".



SULL'INTER - "L'Inter è una grande squadra, ha giocatori fortissimi. Dobbiamo affrontarli nella maniera giusta, come stiamo facendo in questi mesi. Gol? L'importante è vincere".