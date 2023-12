La presenza di Yunus Musah contro il Sassuolo, 18ª giornata di Serie A e ultimo appuntamento ufficiale per il Milan nel 2023, è sempre più complicata. Anche oggi il centrocampista statunitense non si è allenato con il resto del gruppo a Milanello ma ha lavorato a parte.



Musah è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare accusato dopo la partita contro il Newcastle in Champions League che lo ha già costretto a saltare le ultime due partite in Serie A contro Monza e Salernitana. Tra domani e venerdì le ultime valutazioni, ma è sempre più difficile il recupero per la partita contro il Sassuolo, in programma sabato 30 dicembre alle 18. Verosimilmente dunque Stefano Pioli avrà scelte contate anche a centrocampo, con Reijnders, Bennacer e Adli come soluzioni davanti alla difesa, oltre a un Krunic uscito dalle rotazioni causa mercato.