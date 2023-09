Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il pari con il Newcastle nella prima di Champions League 2023/24. Ecco le sue parole.



IL COMMENTO - "C'è tanta rabbia, in una partita come questa in casa dovevamo vincere. Devo imparare e lavorare sodo per avere un posto. Io provo ad essere sempre pronto per giocare. Mi sto trovando molto bene dal primo giorno che sono arrivato, molto bello giocare in questo club. Scegliere l'Italia è stato facile per me".