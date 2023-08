Il re dell’estate 2023 è il Milan. La sessione di calciomercato in corso ha portato, per ora, in rossonero ben 8 giocatori: una vera e propria rivoluzione. Foraggiato dalla cessione di Tonali, il club ha messo a segno colpi su colpi risollevando il morale dei suoi tifosi e riportandosi nella contesa per il prossimo Scudetto. L’arrivo di Musah è solo l’ultimo in ordine cronologico di una campagna acquisti che è già entrata negli annali del Milan.



Alla corte di Stefano Pioli erano già arrivati in precedenza Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Una sessione da record: la quinta più costosa della storia del club. Vediamo di seguito la top 10 delle campagne acquisti più care per le casse dei rossoneri.