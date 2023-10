Dal ritiro della nazionale statunitense, il neo acquisto del Milan, Yunus Musah, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport analizzando il suo inizio di stagione. Si è poi soffermato, anche, sui minuti finali di Genova, sottolineando lo spirito di squadra, e sugli obiettivi da raggiungere.



SULL'INIZIO DI STAGIONE - "Mi trovo molto bene al Milan e sono felice del mio rendimento finora, sto trovando minuti importanti anche in Champions e sono felice".



SUGLI OBIETTIVI - "Obiettivi? Sicuramente crescere e vincere, non mi aspettavo di giocare tante volte da titolare, ma sono fiero per quello che sto facendo anche se sono solo all’inizio".



SUL RAPPORTO CON PULISIC - "Il rapporto con Pulisic? Siamo grandi amici ed è bellissimo essere a Milano insieme, mi sta aiutando molto così come tutta la squadra".



SULLA VITTORIA DI GENOVA - "Nell’ultima partita siamo stati bravi a soffrire nel finale, è stata una serata folle e incredibile, sulla traversa ho sperato che la palla andasse fuori, sarebbe stato ingiusto prendere gol così, anche se poi Olivier è stato determinante con delle grandi parate, sono momenti indimenticabili che solo questo sport può darti".